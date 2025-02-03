Шалимов предположил, кому нужнее защитник «Локомотива» Сильянов

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов считает, что защитник «Локомотива» Александр Сильянов мог бы усилить московское «Динамо». Ранее сообщалось, что в услугах российского футболиста заинтересован санкт-петербургский «Зенит».

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« К а к с к л а д ы в а е т с я с у д ь б а и г р о к а — е щ ё н е с к о л ь к о л е т н а з а д о т н е г о б ы л г о т о в и з б а в л я т ь с я « Л о к о м о т и в » , к о г д а о т д а л в « Р о с т о в » в а р е н д у . А с е й ч а с , к о г д а и г р о к п о л у ч и л п р а к т и к у и в о с п о л ь з о в а л с я ш а н с о м , о н с т о и т б о л ь ш и х д е н е г . Сильянов в обороне, скажем так, неплох, по атаке есть вопросы. Но если говорить о «Зените», то нужен более атакующий игрок — и в данном случае Самошников выглядит предпочтительнее. Но сейчас Сильянов нужнее «Динамо», потому что Даса не играет, а на месте правого защитника выходит Кутицкий. У «Зенита» же в этой позиции может сыграть Мантуан и Эракович», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Сильянов выступает за «Локомотив» с 2021 года. В текущем сезоне футболист сыграл 24 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит».