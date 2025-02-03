Российских судей не пригласили на сборы УЕФА

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что приглашения принять участие в сборах от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не приходили. Его слова приводит ТАСС.

Стало известно, примут ли российские судьи участие в сборах УЕФА
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«Нет, на сборы УЕФА мы не получали приглашений. Но во время зимней паузы наши судьи работали на официальных матчах в ОАЭ, Кувейте, Саудовской Аравии. Я думаю, это помогло им подготовиться ментально и физически к возобновлению чемпионата», заявил Каманцев.

Сборы судей УЕФА проходят с 3 по 5 февраля в Греции.

В статусе лидера Российской Премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице.