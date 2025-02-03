Стало известно, примут ли российские судьи участие в сборах УЕФА

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что приглашения принять участие в сборах от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не приходили. Его слова приводит ТАСС.

« Н е т , н а с б о р ы У Е Ф А м ы н е п о л у ч а л и п р и г л а ш е н и й . Н о в о в р е м я з и м н е й п а у з ы н а ш и с у д ь и р а б о т а л и н а о ф и ц и а л ь н ы х м а т ч а х в О А Э , К у в е й т е , С а у д о в с к о й А р а в и и . Я д у м а ю , э т о п о м о г л о и м п о д г о т о в и т ь с я м е н т а л ь н о и ф и з и ч е с к и к в о з о б н о в л е н и ю ч е м п и о н а т а » , — з а я в и л К а м а н ц е в .

Сборы судей УЕФА проходят с 3 по 5 февраля в Греции.

В статусе лидера Российской Премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице.