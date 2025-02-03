Слуцкий рассказал, какое прозвище получил от болельщиков «Шанхай Шэньхуа»

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, какое прозвище получил от болельщиков клуба. По словам Слуцкого, фанаты «Шэньхуа» называют его Ула.

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« У м е н я е с т ь к л и ч к а , н о о н а н е с р е д и и г р о к о в , а с р е д и б о л е л ь щ и к о в . О н и м е н я н а з ы в а ю т У л а . Д л я н и х с а м о е и з в е с т н о е с л о в о и з р у с с к о г о я з ы к а — э т о « у р а » . О н и м н о г о с м о т р е л и н а ш и х п а т р и о т и ч н ы х ф и л ь м о в . Н о б у к в у « р » о н и н е в ы г о в а р и в а ю т , п о э т о м у я д л я н и х У л а » , — с к а з а л С л у ц к и й в э ф и р е п р о г р а м м ы « Ш о у В о л и » .

Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» 27 декабря 2023 года. 25 февраля 2024 года в первом официальном матче под руководством Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» выиграл Суперкубок Китая, со счётом 1:0 одолев действующего чемпиона «Шанхай Порт». Ранее российский специалист работал в «Рубине», «Витессе», «Халле», ЦСКА, «Крыльях Советов», а также возглавлял сборную России по футболу.