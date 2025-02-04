Кордоба: «Краснодар» готов к чемпионству в РПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал готовность своей команды выиграть чемпионство в текущем сезоне в Российской Премьер-Лиге.

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« М ы с е й ч а с п р о х о д и м п о д г о т о в к у н а с б о р а х , п о э т о м у н о р м а л ь н о , ч т о н а к а п л и в а е т с я у с т а л о с т ь и в н е к о т о р ы х м а т ч а х в ы х о д и м х о р о ш о и л и н е т а к х о р о ш о . У ж е б у д е м с м о т р е т ь п о о к о н ч а н и ю с е з о н а , н у ж н о л и « К р а с н о д а р у » ч т о - т о д о б а в и т ь , ч т о б ы у д е р ж а т ь п е р в о е м е с т о . М ы п р о д е л а е м х о р о ш у ю р а б о т у и б у д е м п о д в о д и т ь и т о г и в к о н ц е с е з о н а . « К р а с н о д а р » г о т о в к ч е м п и о н с т в у в Р П Л » , — п е р е д а ё т с л о в а К о р д о б ы к о р р е с п о н д е н т « Ч е м п и о н а т а » А н д р е й П а н к о в .

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.