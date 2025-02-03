Канчельскис: американские владельцы уничтожают «Манчестер Юнайтед»

Канчельскис заявил, что американские владельцы уничтожают «Манчестер Юнайтед»
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал положение команды в текущем сезоне.
«Американцы ничего не понимают в футболе и уничтожают «Манчестер Юнайтед». Как можно было в середине сезона поменять тренера? Только американский менеджмент мог сделать такую глупость. Просто нефутбольные люди приехали в Англию зарабатывать деньги», — сказал Канчельскис корреспонденту РБ Спорт.
После 24 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 13 место с 29-ю очками.
«Манчестер Юнайтед» 20 раз становился чемпионом Англии по футболу. Последний раз команда завоевала трофеи в далеком 2013 году.
Андрей Канчельскис выступал за клуб из Манчестера с 1991 по 1995. За это период россиянин два раза выиграл АПЛ.