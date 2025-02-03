Канчельскис заявил, что американские владельцы уничтожают «Манчестер Юнайтед»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал положение команды в текущем сезоне.

Канчельскис: американские владельцы уничтожают «Манчестер Юнайтед»
© Спорт день за днем
«Американцы ничего не понимают в футболе и уничтожают «Манчестер Юнайтед». Как можно было в середине сезона поменять тренера? Только американский менеджмент мог сделать такую глупость. Просто нефутбольные люди приехали в Англию зарабатывать деньги», сказал Канчельскис корреспонденту РБ Спорт.

После 24 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 13 место с 29-ю очками.

«Манчестер Юнайтед» 20 раз становился чемпионом Англии по футболу. Последний раз команда завоевала трофеи в далеком 2013 году.

Андрей Канчельскис выступал за клуб из Манчестера с 1991 по 1995. За это период россиянин два раза выиграл АПЛ.

Футбол
Андрей Канчельскис
Манчестер Юнайтед
АПЛ