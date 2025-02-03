Канчельскис: американские владельцы уничтожают «Манчестер Юнайтед»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал положение команды в текущем сезоне.

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« А м е р и к а н ц ы н и ч е г о н е п о н и м а ю т в ф у т б о л е и у н и ч т о ж а ю т « М а н ч е с т е р Ю н а й т е д » . К а к м о ж н о б ы л о в с е р е д и н е с е з о н а п о м е н я т ь т р е н е р а ? Т о л ь к о а м е р и к а н с к и й м е н е д ж м е н т м о г с д е л а т ь т а к у ю г л у п о с т ь . П р о с т о н е ф у т б о л ь н ы е л ю д и п р и е х а л и в А н г л и ю з а р а б а т ы в а т ь д е н ь г и » , — с к а з а л К а н ч е л ь с к и с к о р р е с п о н д е н т у Р Б С п о р т .

После 24 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 13 место с 29-ю очками.

«Манчестер Юнайтед» 20 раз становился чемпионом Англии по футболу. Последний раз команда завоевала трофеи в далеком 2013 году.

Андрей Канчельскис выступал за клуб из Манчестера с 1991 по 1995. За это период россиянин два раза выиграл АПЛ.