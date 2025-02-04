Семикратный чемпион Сербии объяснил успехи Станковича в «Спартаке»

Семикратный чемпион Сербии в составе «Црвены Звезды» Милан Родич, ранее выступавший в составе «Зенита», объяснил успехи Деяна Станковича на посту главного тренера московского «Спартака».

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« С т а н к о в и ч б ы л м о и м н а с т а в н и к о м в « Ц р в е н е З в е з д е » . О н т о ж е о ч е н ь х о р о ш и й с п е ц и а л и с т . П р и н ё м м ы и г р а л и в с в о й л у ч ш и й ф у т б о л ! У н е г о б ы л а о т л и ч н а я к а р ь е р а , о н с а м п о р а б о т а л п о д р у к о в о д с т в о м в е л и к и х с п е ц и а л и с т о в . П о э т о м у я н е у д и в л ё н е г о у с п е х а м в «Спартаке». Дальше ему нужно дать время, и я уверен, что будет ещё лучше», — сказал Родич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с «Оренбургом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.