Нойер продлил контракт с «Баварией»

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер продлил срок действующего контракта с клубом до 30 июня 2026 года. Об этом сообщила немецкая команда на своём официальном сайте.

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« М н е о ч е н ь н р а в и т с я и г р а т ь в ф у т б о л , и я х о ч у о с т а т ь с я и г р о к о м « Б а в а р и и » . Я в с ё е щ ё г о л о д е н и с н е т е р п е н и е м ж д у е щ ё о д н о г о г о д а в э т о м о с о б е н н о м к л у б е . У н а с в с е г д а б ы л и х о р о ш и е р а з г о в о р ы . Э т о х о р о ш е е ч у в с т в о . Э т о п р и я т н о е о щ у щ е н и е , и у н а с е щ ё м н о г о ц е л е й , к о т о р ы х н у ж н о д о с т и ч ь в м е с т е » , — п р и в о д и т с л о в а Н о й е р а п р е с с - с л у ж б а к л у б а .

38-летний Нойер является 11-кратным чемпионом Германии, пятикратным обладателем Кубка Германии и двукратным победителем Лиги чемпионов в составе «Баварии». Также в 2014 году он выиграл чемпионат мира в составе немецкой сборной.

В нынешнем сезоне Нойер принял участие в 25 матчах за мюнхенскую команду во всех турнирах.