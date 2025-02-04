«Ахмат» разгромил «Графичар» Белград в товарищеском матче

Товарищеский матч между грозненским "Ахматом" и белградским "Графичаром" завершился крупной победой российского клуба.

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"Ахмат" продолжает подготовку к весеннему отрезку РПЛ. В рамках тренировочного сбора в турецком Белеке состоялся товарищеский матч между клубом из столицы Чечни и сербским "Графичаром", выступающим во втором по силе дивизионе страны. Игра завершилась крупной победой "Ахмата".

Уже на 1-й минуте счет в матче открыл марокканский полузащитник Амин Талал. 20 минут спустя защитник Александр Жиров удвоил преимущество грозненцев. На 52-й минуте полузащитник Заим Диванович довел счет до крупного.

В чемпионате России "Ахмат" занимает 15-е место. В активе команды 13 очков в 18 встречах. Отставание от зоны стыковых матчей составляет одно очко.

Ахмат - Графичар 3 - 0

Товарищеские матчи

Голы: Талал, 1, Жиров, 21, Диванович, 52.

"Ахмат": Ульянов (Магомедов, 60), Уциев, Шатара, Жиров, Гаибов, Камилов, Диванович, Якуев, Талал, Луна (Уткин, 46), Руис Диас (Турищев, 72).