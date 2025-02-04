Агент Сулейманова рассказал, как у «Канзас Сити» появился интерес к игроку

Алан Агузаров, агент 23-летнего российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова, рассказал детали перехода своего клиента в американский клуб «Канзас Сити».

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« Т р е н е р « К а н з а с С и т и » п р и л е т а л н а и г р у « А р и с а » , ч т о б ы у б е д и т ь с я в с в о ё м и н т е р е с е в о т н о ш е н и и п а р т н ё р а Ш а п и М а н у Г а р с и и . П о М а н у у т в е р д и л с я , и п а р а л л е л ь н о е м у о ч е н ь п о н р а в и л с я Ш а п и . В и т о г е и М а н у , и Ш а п и с т а л и и г р о к а м и « К а н з а с С и т и » , — с к а з а л Агузаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

25-летний нападающий является выпускником академии «Краснодара». В составе взрослой команды «быков» он принял участие в 124 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и восемью результативными передачами. Последним клубом Магомеда-Шапи был греческий «Арис» Салоники, в составе которого игрок провёл 12 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.