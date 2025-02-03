"Химки" отказали "Спартаку" и "Стандарту" в трансфере вратаря Кокарева

По информации СМИ, два клуба проявляли заинтересованность в приобретении вратаря подмосковных "Химок" Никиты Кокарева. Сообщается, что с подмосковным клубом сначала связался московский "Спартак". "Химки" запросили за своего голкипера 1,5 млн евро. В итоге стороны не достигли договоренности о переходе вратаря. Впоследствии, красно-белые приобрели вратаря московского ЦСКА Илью Помазуна.

© Rusfootball

3 февраля с "Химками" связался бельгийский "Стандарт", у которого травму получил один из вратарей. Однако подмосковный клуб отаетил отказом на предложение о трансфере 22-летнего футболиста. В обоих случаях причиной отказа стал трансферный бан, который на "Химки" был наложен в декабре 2024 года со стороны ФИФА.

Никита Кокарев выступает за "Химки" с июля 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего вратаря в 900 тыс. евро.