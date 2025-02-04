Аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси признался, что считает бразильца Роналдо лучшим футболистом в истории. Его слова приводит Sport Bible.

« Р о н а л д о б ы л ф е н о м е н о м . И з в с е х и г р о к о в , к о т о р ы х я в и д е л , о н б ы л д л я м е н я л у ч ш и м . У д и в и т е л ь н ы й ф у т б о л и с т , с к а к о й с т о р о н ы н а н е г о н и п о с м о т р и » , — з а я в и л М е с с и .

Роналдо завершил карьеру в 2011 году. Бразилец выступал за «Крузейро», ПСВ, «Барселону», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтианс». Он — двукратный чемпион мира, вице-чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Америки, лучший футболист в истории чемпионатов мира по результатам исследований Castrol Index, лучший полевой футболист чемпионатов мира 1998 и 2002, лучший бомбардир чемпионата мира 2002. На счету игрока два выигранных «Золотых мяча».

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В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также на его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды. В каталонской «Барселоне», воспитанником которой является Месси, аргентинец выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.