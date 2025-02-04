Роналду: «Золотой мяч» больше не имеет никакого авторитета

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, ранее выступавший в составе мадридского «Реала», заявил, что вингер «сливочных» Винисиус Жуниор должен был выиграть «Золотой мяч», а также поделился мнением о данной награде.

© Чемпионат.com

« В и н и с и у с , б е з у с л о в н о , з а с л у ж и л « З о л о т о й м я ч » , н о э т а н а г р а д а б о л ь ш е н е и м е е т н и к а к о г о а в т о р и т е т а . Я б ы л т а м , г д е б ы л В и н и . О н з а с л у ж и л е ё , н о н е п о л у ч и л , п о т о м у ч т о к н е й н е т д о в е р и я » , — п р и в о д и т с л о в а Р о н а л д о M a d r i d Z o n e в с о ц с е т и Х ( р а н е е T w i t t e r ) .

Напомним, бразильский футболист занял второе место в голосовании на «Золотой мяч» — 2024, уступив полузащитнику сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри.

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 27 матчей во всех турнирах, где забил 17 голов и сделал 10 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.