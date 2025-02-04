Экс-тренер «Спартака» оценил целесообразность перехода РФС в Азию

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера оценил целесообразность возможного перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию. Его слова приводит Sport24.

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Итальянский специалист выступил против такого решения.

« Р о с с и й с к о м у ф у т б о л у п р и д е т с я п о д о ж д а т ь в о з в р а щ е н и я в Е в р о п у , п о т о м у ч т о я у в е р е н и н а д е ю с ь , ч т о в с е в е р н е т с я к т о м у , к а к б ы л о р а н ь ш е ! » — з а я в и л К а р р е р а .

В декабре 2023 года РФС отказался от идеи переходить в Азиатскую конфедерацию. Все члены исполкома организации сочли бессмысленным переход без гарантий от Международной федерации футбола (ФИФА).

ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. Сборную России в том числе не допустили к жеребьевке отбора к чемпионату мира 2026 года.