Экс-тренер «Спартака» оценил целесообразность перехода РФС в Азию

Бывший тренер «Спартака» оценил целесообразность перехода РФС в Азию
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера оценил целесообразность возможного перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию. Его слова приводит Sport24.
Итальянский специалист выступил против такого решения.
«Российскому футболу придется подождать возвращения в Европу, потому что я уверен и надеюсь, что все вернется к тому, как было раньше!» — заявил Каррера.
В декабре 2023 года РФС отказался от идеи переходить в Азиатскую конфедерацию. Все члены исполкома организации сочли бессмысленным переход без гарантий от Международной федерации футбола (ФИФА).
ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. Сборную России в том числе не допустили к жеребьевке отбора к чемпионату мира 2026 года.