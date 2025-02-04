Каманцев допустил скорое появление иностранных судей в российском футболе

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал, что вопрос участия иностранных судей в футбольных матчах в России находится на завершающей стадии. Ранее РФС подписал соглашения с федерациями из Беларуси и Саудовской Аравии по обмену арбитрами.

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« Н а с к о л ь к о я з н а ю , в о п р о с у ч а с т и я и н о с т р а н н ы х с у д е й в р о с с и й с к и х м а т ч а х н а х о д и т с я н а з а в е р ш а ю щ е й с т а д и и . М ы у ж е о ф и ц и а л ь н о л е г а л и з у е м п о л о ж е н и я , и , в о з м о ж н о , в к а к и х - т о б л и ж а й ш и х м а т ч а х н а ч н ё т с я м е ж д у н а р о д н о е с о т р у д н и ч е с т в о » , — п р и в о д и т с л о в а Каманцева ТАСС.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» Москва располагается на четвёртой строчке (35 очков). Последние строчки в турнирной таблице занимают «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — «Зенит».