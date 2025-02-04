Новичок «Манчестер Юнайтед» поделился эмоциями от перехода в клуб

20-летний левый защитник Патрик Доргу поделился эмоциями от перехода в «Манчестер Юнайтед».

© Чемпионат.com

« Э т о п о т р я с а ю щ е е ч у в с т в о — с т а т ь ч а с т ь ю с е м ь и . М н е о ч е н ь х о ч е т с я п о с к о р е е н а ч а т ь р а б о т а т ь . Я с л ы ш а л о н е в е р о я т н о й п о д д е р ж к е б о л е л ь щ и к о в и с ч а с т л и в , ч т о т е п е р ь я в л я ю с ь о д н и м и з и г р о к о в « Ю н а й т е д » . Э т о о г р о м н ы й к л у б . Э т о с а м ы й б о л ь ш о й к л у б в А н г л и и , и я с н е т е р п е н и е м ж д у н а ч а л а р а б о т ы с н о в ы м т р е н е р о м [ Р у б е н о м А м о р и м о м ] и ч у в с т в у ю , ч т о э т а с и с т е м а м н е о ч е н ь п о д х о д и т . Т а к ч т о я о ч е н ь р а д о к а з а т ь с я з д е с ь » , — п р и в о д и т с л о в а Д о р г у п р е с с - с л у ж б а н а о ф и ц и а л ь н о м с а й т е к л у б а .

Датский футболист выступал за «Лечче» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне Доргу принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.