В УЕФА призвали россиян гордиться уровнем футбола в стране

Директор отдела Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по делам национальных ассоциаций Зоран Лакович назвал высоким уровень футбола в России. Комментарий Лаковича приводит издание "Спорт-Экспресс".

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В марте 2024 года сборная России в Москве провела товарищеский матч против команды Сербии, встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу россиян.

" Я б ы н е с к а з а л , ч т о у р о в е н ь сборной России упал. Потому что по товарищеским матчам, включая игру с Сербией, я увидел, что уровень у вашей команды очень высокий, - сказал Лакович. - Все мои друзья, которые живут в России, играют и работают здесь, говорят, что уровень невероятно высокий. Поэтому вы должны гордиться уровнем российского футбола".

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.