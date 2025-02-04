Нападающий Батшуайи перешел из «Галатасарая» в «Айнтрахт»

Бельгийский нападающий Миши Батшуайи перешёл из турецкого «Галатасарая» в немецкий «Айнтрахт». Контракт игрока с клубом из Франкфурта рассчитан до лета 2027 года.

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« У М и ш и Б а т ш у а й и н е т о л ь к о о т л и ч н ы е б о м б а р д и р с к и е п о к а з а т е л и , н о и б о г а т ы й о п ы т , в е д ь о н и г р а л п о ч т и в о в с е х в е д у щ и х е в р о п е й с к и х л и г а х , в к л ю ч а я Б у н д е с л и г у . М и ш и о б л а д а е т н е о б х о д и м о й в ы н о с л и в о с т ь ю и з а к а л ё н в б о я х . М ы у в е р е н ы , ч т о о н б ы с т р о з а й м ё т в а ж н у ю р о л ь в н а ш е й м о л о д о й к о м а н д е » , — п р и в о д и т с л о в а ч л е н а с о в е т а д и р е к т о р о в к л у б а Маркуса Крёше пресс-служба на официальном сайте.

31-летний Батшуайи выступал за «Галатасарай» с лета 2024 года. За свою карьеру бельгиец также успел поиграть за «Стандарт», «Челси», «Марсель», дортмундскую «Боруссию», «Кристал Пэлас», «Валенсию», «Бешикташ» и «Фенербахче». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.