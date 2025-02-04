Доминиканский новичок «Арсенала» назвал главные ассоциации с Россией

Доминиканский новичок тульского «Арсенала» Эдарлин Рейес назвал главные ассоциации с Россией. Его слова приводит Metaratings.

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Игрок признался, что не очень много знает о стране.

« Н о в п е р в у ю о ч е р е д ь з н а ю , ч т о э т о с а м а я б о л ь ш а я с т р а н а в м и р е . Т а к ж е , н а с к о л ь к о м н е и з в е с т н о , Р о с с и я — о д н а и з с а м ы х б о г а т ы х в м и р е с т р а н п о з а п а с а м з о л о т а » , — з а я в и л ф у т б о л и с т .

Ранее парагвайский защитник «Спартака» Алексис Дуарте назвал самое красивое место в Москве. По его мнению, это Красная площадь.

27-летний Рейс перешел в «Арсенал», выступающий в Первом дивизионе, 12 января. Его предыдущим клубом был казахстанский «Елимай».