Трансферы в Европе, зима-2025: главные несостоявшиеся переходы, Гарначо, Нкунку, Араухо, Зинченко, Уоткинс, Камбьязо, Адейеми

Жёсткий ответ от «Лиона», сага с вице-капитаном «Барсы», неудачи «Наполи» – разбираемся, кто и где провалился этой зимой.

Топ-трансферы зимы, которые так и не состоялись
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Трансферное окно в топ-5 лигах Европы закрыто. В течение января СМИ сообщали о нескольких потенциально крутых сделках, которые в итоге не состоялись. Из-за чего сорвались трансферы? Разбираем самые громкие истории.

Алехандро Гарначо: из «Манчестер Юнайтед» в «Челси»/«Наполи»

«Наполи» рассматривал аргентинского вингера в качестве замены Хвиче Кварацхелии. Инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что тренер неаполитанцев Антонио Конте в восторге от Гарначо и продвигал идею с его покупкой. Первоначальное предложение «Наполи» по Гарначо составило € 50 млн с учётом бонусов (информация Фабрицио Романо). Однако в «Манчестер Юнайтед» потребовали увеличить сумму. В Неаполе отказались от этой идеи. В итоге клуб забрал из «Милана» форварда Ноа Окафора на место Хвичи. А вот как срыв сделки прокомментировали в клубе.

«Мы действительно хотели подписать Гарначо, сделали крупное предложение «Манчестер Юнайтед», но не смогли договориться об условиях контракта с игроком — он затребовал достаточно большую зарплату. Мы посчитали, что это будет несправедливо по отношению к нашим игрокам».

Также Гарначо рассматривался как часть масштабной сделки «МЮ» и «Челси» по обмену. В Манчестер должен был отправиться Кристофер Нкунку, а аргентинец – в Лондон. Да, де-юре это две разные сделки. Но переговоры рассматривались именно как обмен. Однако Гарначо остался в «МЮ», несмотря на все проблемы. Ранее СМИ сообщали, что Алехандро заранее «сливает» состав команды перед матчами журналистам.

Кристофер Нкунку: из «Челси» в «Манчестер Юнайтед»/«Баварию»

Нкунку остаётся вне основы «Челси» из-за феноменальной формы Коула Палмера. Вытеснить англичанина будет сложно. А на другой позиции Мареска француза словно не видит. Так что логично, что Кристофер рассматривал вариант с уходом из «Челси» в аренду. Клуб же планировал только полноценную продажу. Из-за этого у лондонцев провалились переговоры с «МЮ» и «Баварией». С первыми не удалось договориться по деталям сложной сделки, в которую также входил Гарначо. Что касается «Баварии», то близкий к клубу инсайдер Флориан Плеттенберг сообщал, что с Нкунку по личным условиям мюнхенцы договорились. А вот с «Челси» – нет.

Карим Адейеми: из «Боруссии» Дортмунд в «Наполи»

Адейеми был одной из двух главных целей «Наполи» на роль сменщика Хвичи Кварацхелии (вместе с Гарначо). Но как и в случае с «МЮ», неаполитанцы не договорились о сделке. Тут всё просто – вот комментарий от Джованни Манны: «Могу подтвердить, что у нас была договорённость с «Боруссией» по сумме трансфера, также я встречался с Каримом в Германии. Но сделка не состоялась, так как он не захотел переходить к нам».

Маркус Рашфорд: из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону»

У Маркуса Рашфорда был не самый большой выбор: либо тухнуть в резерве «МЮ», либо уйти. Из-за конфликта с тренером Рубеном Аморимом других вариантов не было. И до конца января главным претендентом на форварда была «Барселона». Журналист Дэвид Орнштейн сообщил, что Рашфорд мечтает о переходе в каталонский клуб.

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Все надежды англичанина на переход в «Барселону» разбились о суровую реальность. Да, вы догадались из-за чего – у «Барсы» проблемы с финансовым фэйр-плей. Клуб должен был освободить место в зарплатной ведомости и планировал расставание с Ансу Фати. Однако журналист Габриэль Санс заявил, что воспитанник каталонцев отказался от ухода. Следовательно, сделка «Барсы» с Рашфордом оказалась невозможной. А Маркус отправился в «Астон Виллу».

Олли Уоткинс: из «Астон Виллы» в «Арсенал»

«Арсеналу» очень нужен центрфорвард. Габриэл Жезус выбыл из-за разрыва «крестов», а споры о Кае Хаверце на этой позиции будут длиться вечно. Факт в том, что немец очень часто запарывает моменты, играя на позиции «девятки». Так что «Арсенал» интересовался разными форвардами: Душаном Влаховичем («Ювентус»), Рандалем Коло Муани («ПСЖ», в итоге аренда в «Ювентус»), Александером Исаком («Ньюкасл»). Но самым «вкусным» вариантом оставался Олли Уоткинс из «Астон Виллы». Фабрицио Романо сообщил, что «Арсенал» предложил за форварда £ 60 млн, но получил отказ.

Позже инсайдер добавил, что тренер бирмингемцев Унаи Эмери не захотел терять нападающего. А журналист The Athletic Джеймс Макниколас отметил, что лондонцы решили не идти на компромисс и не стали переплачивать за 29-летнего футболиста. «Арсенал» пойдёт за нападающим летом 2025-го, а пока – Кай Хаверц.

Аксель Дисаси («Челси»), Фикайо Томори («Милан» и Марк Гехи («Кристал Пэлас») – в «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» в этом сезоне страдает от травм, и особенно – от травм центральных защитников. Основная пара (Ромеро – ван де Вен) уже несколько месяцев не играла вместе, а чаще в старте выходили Арчи Грей (парню всего 18 лет, и это не его родная позиция) и Раду Дрэгушин. Сначала клуб пытался взять в аренду Акселя Дисаси из «Челси», но француз отказался от перехода. Тогда лондонцы пошли за Фикайо Томори – с «Миланом» договорились, а вот игрок уходить из клуба не захотел. Третий вариант – Кевин Дансо из «Ланса». Здесь у «Тоттенхэма» всё получилось, но…

…после трансфера из Франции стало известно, что Дрэгушин вылетел до конца сезона. Так что одного трансфера в защиту было уже мало – клуб перешёл к варианту с покупкой Марка Гехи из «Кристал Пэлас». Sky Sports сообщил, что за игрока предложили более € 70 млн. Однако руководство «Кристал Пэлас» отказалось от продажи ключевого футболиста. Самое удивительное — это сообщение Тhe Athletic: журналисты сообщили, что агенты англичанина даже не знали, что в последний день окна «Тоттенхэм» пришёл за их клиентом.

В итоге лондонцы взяли одного центрального защитника, потеряли другого и, скорее всего, пойдут за Гехи летом. Ах да, Дисаси в итоге уехал в Бирмингем – к Унаи Эмери в «Астон Виллу».

Александр Зинченко: из «Арсенала» в «Боруссию» Дортмунд/«Атлетико»

Александр Зинченко больше не попадает в основной состав «Арсенала». По этой причине лондонцы не против расстаться с защитником. The Telegraph сообщал, что футболистом интересовалась дортмундская «Боруссия». Позже к гонке за Зинченко присоединился и мадридский «Атлетико». Но в итоге ни одна из команд не предприняла решающее усилие для заключения сделки. «Боруссия» думала только об аренде, тогда как «Арсенал» хотел продать Зинченко. Ну а «Атлетико» не захотел отдавать € 20 млн. Ждём лета.

Райан Шерки: из «Лиона» в «Боруссию» Дортмунд

Дортмундская «Боруссия» рассматривала в качестве усиления вингера «Лиона» Райана Шерки. У французского клуба большие финансовые проблемы, поэтому немцы рассчитывали, что урвут игрока ниже рыночной стоимости. Transfermarkt оценивает Шерки в € 30 млн, а «Боруссия» предложила за Райана всего € 22,5 млн (информация Фабрицио Романо). Позже появилась информация о продвинутых переговорах между дортмундцами и представителями футболиста.

Но сделка не состоялась. Ситуацию разъяснил владелец «Лиона» Джон Текстор: «Это было предложение без уважения – намного ниже рыночной стоимости, плюс оно поступило в неподходящее время. Шерки останется важной частью нашей команды до конца сезона-2024/2025. Мы отклонили предложение «Боруссии» и не намерены вести переговоры ни с ней, ни с каким-либо другим клубом».

Давиде Фраттези: из «Интера» в «Рому»

В начале января итальянские СМИ сообщили: Давиде Фраттези недоволен игровым временем в «Интере». В сезоне-2024/2025 он провёл 721 минуту в Серии А и проигрывает конкуренцию в полузащите. Миланцы решили, что не против продажи Фраттези за € 45 млн. По информации Calciomercato, одним из главных претендентов стала родная для Давиде «Рома». Но в итоге римляне оказались не в состоянии осуществить сделку. А его агент Джузеппе Рисо сообщил: «Фраттези остаётся в «Интере». Он рад быть здесь, его уход был скорее моей идеей». История отложена как минимум до лета.

Рональд Араухо: из «Барселоны» в «Ювентус»

За январь карьера Араухо могла претерпеть кардинальные изменения. В начале месяца он был близок к уходу в «Ювентус». Из-за многочисленных ошибок и серьёзной травмы Рональд потерял место в основе «Барсы». Marca сообщала, что туринцы предложили за защитника € 50 млн. Но руководство каталонцев убедило уругвайца, что он важная часть проекта. Все предложения «Ювентуса» были отвергнуты, в конце января «Барселона» и Араухо и вовсе заключили новый контракт до 2031 года.

Сейчас защитник постепенно возвращается в стартовый состав. Например, он вышел с капитанской повязкой на матч Лиги чемпионов с «Аталантой» (2:2) и забил гол.

Андреа Камбьязо: из «Ювентуса» в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» – главный транжира зимнего трансферного окна — 2025. Команда потратила € 218 млн за январь! И недосчиталась ещё одного футболиста, которого планировала приобрести. La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Манчестер Сити» предложил «Ювентусу» € 65 млн за защитника Андреа Камбьязо. Однако туринцы отказались отпускать одного из важнейших футболистов дешевле, чем за € 80 млн. «Сити» вышел из переговоров и переключился на других игроков.

Футбол
Фикайо Томори
Карим Адейеми
Рональд Араухо
Алехандро Гарначо
Флориан Плеттенберг
Рубен Аморим
Кевин Дансо
Фабрицио Романо
Габриэл Жезус
Александер Исак
Кристофер Нкунку
Маркус Рашфорд
Александр Зинченко
Манчестер Юнайтед