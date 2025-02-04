Кержаков: к Роналдиньо готовиться было бессмысленно

Бывший нападающий испанской «Севильи» и сборной России Александр Кержаков высказался об игре Роналдиньо, выступавшего в составе «Барселоны».

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— А как вы готовились в «Севилье» к молодому Месси?

— Не помню. Наверное, к нему персонально нет. Больше, наверное, все тогда восхищались Роналдиньо. Но тоже там готовиться бессмысленно. Знаменитые вот эти скиллы Роналдиньо, которые есть в YouTube, они практически вот из этого матча, который «Барселона» играла перед нами. По-моему, против «Бильбао» дома, когда ему с аута бросили мяч, он его принял на грудь, перебросил через игрока, потом ещё раз перебросил, ушёл, сделал эластико, пробил в перекладину, — сказал Кержаков в выпуске программы DASH на Okko Sport.