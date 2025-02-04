Козлов: в «Зените» слишком много уважения к легионерам

Воспитанник «Зенита» Данила Козлов, ныне выступающий за «Краснодар», рассказал об отношении к легионерам в стане сине-бело-голубых. Он считает, что петербуржцы проявляют «слишком много уважения» к иностранным футболистам. Российские игроки не получают полноценного шанса, даже если заслуживают его. В пример Козлов привёл себя — несколько лет назад он был одним из лучших футболистов «Зенита» на сборах. В итоге, в официальных матчах о практически не получил игрового времени.

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