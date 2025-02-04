Бывший тренер сборной России сравнил размер пенсий в России с милостыней

Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец высказался о размере пенсий в стране. Его слова приводит Sport24.

Специалист сравнил пенсионные выплаты для некоторых категорий граждан с милостыней, отметив, что последняя иногда больше.

«У меня была пенсия 25 тысяч рублей, но сейчас она незначительно выросла, но не настолько, чтобы сказать, что это качество. Все это не соответствует сегодняшним ценам», заявил Бышовец.

Тренер добавил, что лично он чувствует себя в финансовом плане комфортно.

«Но это потому что я играл в одной из лучших команд страны, плюс национальная сборная. Еще я как тренер работал, понятно, что там были достаточно хорошие контракты», заявил Бышовец.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал себя нищим. Он отметил, что живет на три пенсии в 140 тысяч рублей.

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