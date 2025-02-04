Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец высказался о размере пенсий в стране. Его слова приводит Sport24.

Специалист сравнил пенсионные выплаты для некоторых категорий граждан с милостыней, отметив, что последняя иногда больше.

« У м е н я б ы л а п е н с и я 2 5 т ы с я ч р у б л е й , н о с е й ч а с о н а н е з н а ч и т е л ь н о в ы р о с л а , н о н е н а с т о л ь к о , ч т о б ы с к а з а т ь , ч т о э т о к а ч е с т в о . В с е э т о н е с о о т в е т с т в у е т с е г о д н я ш н и м ц е н а м » , — з а я в и л Бышовец.

Тренер добавил, что лично он чувствует себя в финансовом плане комфортно.

« Н о э т о п о т о м у ч т о я и г р а л в о д н о й и з л у ч ш и х к о м а н д с т р а н ы , п л ю с н а ц и о н а л ь н а я с б о р н а я . Е щ е я к а к т р е н е р р а б о т а л , п о н я т н о , ч т о т а м б ы л и д о с т а т о ч н о х о р о ш и е к о н т р а к т ы » , — з а я в и л Бышовец.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал себя нищим. Он отметил, что живет на три пенсии в 140 тысяч рублей.