Личку назвали лучшим тренером московского «Динамо» в истории РПЛ

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о главном тренере московского «Динамо» Марцеле Личке. По мнению Андреева, чешский специалист является лучшим тренером бело-голубых за всю историю существования Российской Премьер-Лиги. Напомним, ранее Личка работал в «Оренбурге».

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« В н е з а в и с и м о с т и , в ы и г р а е т Л и ч к а к а к и е - т о т и т у л ы с «Динамо» или нет, я считаю его очень хорошим специалистом. Лучший ли он тренер бело-голубых в истории РПЛ? Конечно, я так считаю. Чтобы что-то выиграть, надо не забывать про конкурентов, они же на месте не сидят. Если состав будет более укомплектован, то у него всё получится. Такой специалист украшает наш чемпионат, все его команды играют в интересный футбол для болельщиков», — приводит слова Андреева Legalbet.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» Москва располагается на четвёртой строчке (35 очков).