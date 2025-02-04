Чемпионат России, трансферы РПЛ, зима-2025, переходы за неделю, Спартак, Зенит, ЦСКА, Николсон, Помазун, Изидор

Глушаков покинул «Химки», а «Локо» попрощался с Митаем.

Перемены в «Спартаке», заработок «Зенита» и «Локо». Трансферы в РПЛ за неделю
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Зимнее трансферное окно в Европе закрылось, а вот в России по-прежнему весело! Клубы активны на рынке и совершают сделки каждый день. А мы следим за каждой. Рассказываем об изменениях в составах клубов РПЛ за прошедшую неделю.

Шамар Николсон: «Спартак» → «Тихуана» (свободный агент)

Шамар Николсон и «Спартак» договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. По нашей информации, в сделке участвовала и третья сторона — мексиканский клуб «Тихуана». Именно он заплатил Шамару бо́льшую часть компенсации за оставшийся срок контракта — € 1,6 млн. И теперь форвард оказался в чемпионате Мексики. Как сообщает 365Scores, «Тихуана» подписала контракт с Николсоном до лета 2029 года.

Илья Помазун: ЦСКА → «Спартак» (€ 1,2 млн)

Ещё один трансфер из ЦСКА в «Спартак». Раньше такое считалось нонсенсом, сейчас – потихоньку привыкаем. Илья Помазун полгода находился вне заявки ЦСКА: летом 2024-го вратарь заявил в интервью Нобелю Арустамяну, что не исключает переход в «Спартак». За эти слова клуб отстранил его от тренировок – Марко Николич после этого несколько раз говорил, что это было его решением. Так что первую часть сезона Помазун оставался без практики, и логичный итог – смена команды. Забавно, что Илья оказался именно в «Спартаке». ЦСКА получил за голкипера € 1,2 млн, а Помазун подписал контракт с новым клубом на 2,5 года.

Вильсон Изидор: «Зенит» → «Сандерленд» (€ 6 млн)

Изидор отправился на покорение Чемпионшипа ещё летом 2024 года. «Сандерленд» арендовал француза у «Зенита» с правом выкупа. За это время Вильсон провёл 26 матчей во всех турнирах и забил девять мячей. Клуб сейчас занимает четвёртое место в таблице и бьётся за повышение в АПЛ. Конечно, в планы «Сандерленда» не входил отказ от Изидора. Поэтому англичане выкупили 24-летнего форварда у «Зенита» за € 6 млн. «Дорогие российские друзья, спасибо вам за всё, чему вы меня научили, спасибо за людей, которых я встретил на своём пути, и спасибо за то, что помогли мне стать лучше! Я никогда вас не забуду!», — сказал Изидор в прощальном сообщении.

Седрик Гогуа и Денис Глушаков: «Химки» → свободный агент

Подмосковные «Химки» чистят состав после мощной летней закупки. Тренер Франк Артига определил нужных ему футболистов – и защитник Седрик Гогуа и полузащитник Денис Глушаков в этот список не вошли. С обоими «Химки» расторгли контракт.

Марио Митай: «Локомотив» → «Аль-Иттихад» (€ 4 млн)

Албанский защитник Марио Митай весной 2024-го привлёк внимание «Ювентуса». Но до Италии пока не доехал – прошлым летом он отправился не в Турин, а в саудовский «Аль-Иттихад» на правах аренды. Однако клуб включил в соглашение опцию выкупа. И после шести успешных месяцев активировал её – «Локомотив» объявил о полноценной продаже Митая в «Аль-Иттихад».

По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила € 4 млн. Неплохая сумма для москвичей, существующих сейчас в эконом-режиме. За «Локо» Митай провёл 49 матчей и отметился двумя результативными передачами. А за «Аль-Иттихад» он совершил уже 3 (1+2) голевых действия за 12 встреч. Видимо, в Саудовской Аравии Марио ощущает себя комфортнее.

Джоэль Фамейе: «Рубин» → «Академия Пушкаша» (€ 350 тыс.)

В нынешнем сезоне РПЛ Фамейе исполнял роль запасного в «Рубине». Но амбиции форварда выше – поэтому Джоэль вместе с клубом принял решение уехать из России. 27-летний футболист отправился в венгерскую «Академию Пушкаша». Фамейе подписал контракт сроком на 2,5 года, а «Рубин» получил за игрока € 350 тыс.

Георгий Арутюнян: «Краснодар» → «Академия Пушкаша» (€ 1 млн)

Арутюнян – воспитанник академии «Краснодара». Клуб в перспективе рассчитывал на армянского защитника, однако он так и не выиграл конкуренцию у Диего Косты и Витора Тормены. Георгий решил сменить обстановку и уехал в Венгрию – тоже в «Академию Пушкаша».

По информации Transfermarkt, «Краснодар» получил за 20-летнего воспитанника € 1 млн. «Он молодой парень, ему нужна игровая практика. Мы пошли ему навстречу. Хотя мне как тренеру хотелось бы иметь четыре защитника примерно одного уровня. Но он наш воспитанник, и он должен играть, поэтому уехал в Венгрию», — прокомментировал трансфер тренер южан Мурад Мусаев.

Александр Ломовицкий: «Рубин» → «Факел» (аренда)

Массимо Каррера в 2018 году доверил место в основе «Спартака» Александру Ломовицкому. Однако вингер так и не оправдал ожидания, хотя потенциал у него был огромный. Спустя семь лет футболист отправляется в новое приключение по России. Принадлежащий сейчас «Рубину» Ломовицкий арендован воронежским «Факелом» до конца сезона-2024/2025. Задача – помочь новой команде остаться в РПЛ. В нынешнем сезоне Александр не провёл ещё ни одного матча в чемпионате.

Мавис Чибота: «Акрон» → «Бней Сахнин» (аренда)

«Акрон» часто попадает с трансферами. Чего стоит только приобретение Стефана Лончара! Однако с Мависом Чиботой в Тольятти не угадали. 28-летний конголезец пришёл в «Акрон» летом 2024 года и за это время провёл за клуб всего пять матчей. Он проиграл конкуренцию в атаке, а теперь отправляется в аренду. До конца сезона-2024/2025 его арендовал «Бней Сахнин» из Израиля.

Умарали Рахмоналиев: «Рубин» → «Сабах» (аренда)

«Рубин» расстался с полузащитником Умарали Рахмоналиевым. Тренер Рашид Рахимов не видит узбекистанца в основе, поэтому клуб отправил игрока в аренду. Точкой назначения стал азербайджанский «Сабах». Как сообщает пресс-служба «Рубина», Рахмоналиева арендовали до конца 2025 года. О возможности выкупа футболиста «Сабахом» не сообщается.

Роман Тугарев: «Ростов» → «Елимай» (свободный агент)

В конце января «Ростов» объявил о расторжении контракта с полузащитником Романом Тугаревым по обоюдному согласию. Футболист провёл 74 встречи за южан с 2020 года. Однако к концу 2024-го оказался не нужен тренеру Валерию Карпину. Теперь 26-летний Тугарев сыграет в высшей лиге Казахстана. На правах свободного агента его подобрал клуб «Елимай». Соглашение с игроком подписано до конца 2025 года. В прошлом сезоне «Елимай» занял шестое место в чемпионате Казахстана. У Романа были варианты с «Ротором» и «Балтикой», но в Казахстане финансовые условия предложили круче.

Иброхимхалил Юлдошев: «Пари НН» → «Нефтчи» (€ 400 тыс.)

Юлдошев перестал проходить в основу «Пари НН», и клуб расстался с защитником. Узбекистанец перебрался в «Нефтчи» из Ферганы. Журналист Анар Ибрагимов сообщает, что игрок подписал контракт по схеме «1+1». 23-летний футболист провёл за «Пари НН» 63 матча с 2021 года, также на его счету 16 встреч за сборную Узбекистана. Интересно, что в середине января «Пари НН» сообщил об уходе Юлдошева в казахстанский «Кайрат». Но в итоге Иброхимхалил отправился на родину.

Георгий Мелкадзе: «Колхети-1913» → «Ахмат» (свободный агент)

Возвращение Мелкадзе в РПЛ! В начале 2024 года форвард оказался в грузинском «Колхети-1913». А 2025-й встречает уже в грозненском «Ахмате». Пресс-служба клуба заявила, что нападающий подписал контракт сроком на 2,5 года. «Мелкадзе присоединился к команде на правах свободного агента с начала подготовительных сборов и оформил хет-трик в первой контрольной игре», — отметили в клубе. Теперь от Георгия ждут такой же результативности во второй части сезона.

Родриго Руис Диас: «2 мая» → «Ахмат» (€ 100 тыс.)

Серьёзное усиление атаки для «Ахмата». Клуб приобрёл лучшего бомбардира осеннего чемпионата Парагвая-2024 – Родриго Руиса Диаса. Ранее футболист выступал за команду с красивым названием «2 мая». Родриго обошёлся «Ахмату» всего в € 100 тыс. Соглашение с 25-летним футболистом подписано до конца сезона с опцией продления на три года.

Евгений Марков: «Факел» → «Урал» (€ 350 тыс.)

Евгений Марков покинул «Факел», за который выступал с начала 2023 года. Новый этап в карьере 30-летнего форварда – «Урал» из Первой лиги. Екатеринбуржцы метят обратно в РПЛ, поэтому опытный футболист им не помешает. Сумма сделки составила € 350 тыс., а сам Марков подписал контракт до конца июня 2027 года. «Женя, спасибо за вклад в развитие команды! Ты помог нам в двух сезонах подряд решить задачу и побить несколько клубных рекордов. Конечно, ты навсегда останешься в истории «Факела». Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — красиво попрощался с Марковым «Факел».

Самину Абдуллахи: «Химки» → «Хуарес» (свободный агент)

Абдуллахи оказался в России в 2021 году, когда перебрался в «Велес». Затем он также выступал за «Динамо» из Махачкалы, а в январе 2024-го стал игроком «Химок». Правда, в подмосковной команде дела у 24-летнего нигерийца сложились неудачно. Большинство матчей он провёл на скамейке: в сезоне РПЛ-2024/2025 всего семь выходов на поле, четыре – в старте. Поэтому Абдуллахи расторг контракт с «Химками» и укатил из России. Теперь полузащитник выступает за мексиканский «Хуарес». Контракт подписан до конца 2025 года.

Футбол
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