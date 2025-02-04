Курская область погасит задолженность «Авангарда» в 24 млн рублей, сообщил Хинштейн: «Не можем допустить ситуацию, когда 600 юных футболистов окажутся на улице»

Курская область погасит задолженность «Авангарда» за прошлый год.

Курская область погасит задолженность «Авангарда» в 24 млн рублей
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Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Получил множество тревожных сообщений от родителей, чьи дети занимаются в футбольной академии «Авангард»: у курского клуба нет денег, чтобы продолжать тренировки. Ранее ко мне по этому поводу обращался и гендиректор курского «Авангарда» Дмитрий Извеков. Он информировал, что с прошлого года у клуба образовалась задолженность в 24 млн рублей, в результате чего 600 детей могут потерять возможность дальше заниматься футболом. Кроме того, по его словам, из-за долгов угроза нависла и над самим «Авангардом». Сейчас команда находится на сборах в Крымске и у футболистов просто нет средств, чтобы вернуться домой. Руководство клуба уже собралось продавать клубный и школьные автобусы. Учитывая остроту ситуации, принял решение погасить прошлогоднюю задолженность за счет резервного фонда Курской области, несмотря на тяжелейшую ситуацию, в которой находится регион. Допустить ситуацию, когда 600 юных футболистов окажутся на улице, мы не можем. Да, прежние долги мы сейчас закроем сейчас, однако необходим жесткий и системный аудит работы футбольного клуба. Приступаем к его проведению. Мое глубокое убеждение, что покупать за счет бюджета легионеров неправильно даже в богатых регионах. А уж тем более в нашей Курской области, где тысячи людей сегодня не по своей воле покинули дома. Все, что касается развития детского и юношеского спорта, мы будем максимально поддерживать. Во всем, что касается спорта профессионального, будем разбираться детально и досконально», написал Хинштейн.
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Дмитрий Извеков
Александр Хинштейн