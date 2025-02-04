Глушаков не понял, как его выгнали из «Химок»

Футболист Денис Глушаков в интервью odds.ru заявил, что не понял, почему «Химки» объявили о расторжении контракта с ним.

« П о к а с а м н е з н а ю т о ч н у ю с и т у а ц и ю с « Х и м к а м и » , п о г о в о р ю с п р е з и д е н т о м к л у б а . Н е я с н а я с и т у а ц и я , п о к а б е з к о м м е н т а р и е в » , — з а я в и л Г л у ш а к о в .

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

Футболист — участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. Он играл за сборную России с 2011 по 2018 год.

В турнирной таблице РПЛ «Химки» занимают 13-е место, набрав в 18 матчах 16 очков.