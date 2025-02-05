Тренер «Динамо» сравнил футболистов клуба с дураками

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о поражении «Краснодару» в Зимнем Кубке Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости.

Тренер «Динамо» сравнил футболистов клуба с дураками
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По его мнению, игрокам не хватило желания победить.

«Каждый сыграл 45 минут. До этого у них была силовая и две тренировки. Я понимаю, но профессиональный футболист, думаю, может отыграть тайм. Когда ты устал, надо играть головой, а не бегать как дурак. Мы бегали как дураки», заявил Личка.

4 февраля «Динамо» проиграло «Краснодару» со счетом 0:1. Единственный гол на 61-й минуте забил нападающий Джон Кордоба. С 57-й минуты москвичи играли в меньшинстве.

Участие в Зимнем Кубке также принимают «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». Победители групп выйдут в финал турнира, где поборются за трофей.

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