Тренер «Динамо» сравнил футболистов клуба с дураками

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о поражении «Краснодару» в Зимнем Кубке Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости.

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По его мнению, игрокам не хватило желания победить.

« К а ж д ы й с ы г р а л 4 5 м и н у т . Д о э т о г о у н и х б ы л а с и л о в а я и д в е т р е н и р о в к и . Я п о н и м а ю , н о п р о ф е с с и о н а л ь н ы й ф у т б о л и с т , д у м а ю , м о ж е т о т ы г р а т ь т а й м . К о г д а т ы у с т а л , н а д о и г р а т ь г о л о в о й , а н е б е г а т ь к а к д у р а к . М ы б е г а л и к а к д у р а к и » , — з а я в и л Л и ч к а .

4 февраля «Динамо» проиграло «Краснодару» со счетом 0:1. Единственный гол на 61-й минуте забил нападающий Джон Кордоба. С 57-й минуты москвичи играли в меньшинстве.

Участие в Зимнем Кубке также принимают «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». Победители групп выйдут в финал турнира, где поборются за трофей.