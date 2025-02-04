Дзюбу оштрафовали за интервью

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу за интервью «Матч ТВ». Об этом сообщается на сайте организации.

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Заседание комитета по этике прошло 4 февраля. Футболист был наказан на 250 тысяч рублей. Его признали виновным в нарушении статьи 15 регламента РФС по этике («Умаление чести, достоинства и деловой репутации»).

Ранее в Михаила Галактионова и заявил, что не пожмет ему руку. Также он назвал генерального директора команды Владимира Леонченко пародией и человеком, разрушающим все вокруг.

После этого в «Локомотиве» назвали оценки и манеру высказываний Дзюбы нарушением спортивной и деловой этики и демонстрацией неуважения к российскому футбольному сообществу. Там отметили отсутствие позиции по данному вопросу у Российской премьер-лиги.