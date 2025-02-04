Футбольный клуб "Авангард" поблагодарил Хинштейна за погашение долга

Курский футбольный клуб "Авангард" поблагодарил врио губернатора региона Александра Хинштейна за погашение долга в 24 млн рублей. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой "Авангарда".

Врио губернатора Курской области Хинштейн ранее сообщил, что долг "Авангарда" на сумму в 24 млн рублей, из-за которого около 600 детей могли потерять возможность заниматься профессиональным спортом, погашен из резервного фонда Курской области.

" У в а ж а е м ы й А л е к с а н д р Е в с е е в и ч ! " А в а н г а р д " о т в с е г о с е р д ц а б л а г о д а р и т в а с з а т у о г р о м н у ю п о д д е р ж к у , к о т о р у ю в ы о к а з ы в а е т е н а ш е й ф у т б о л ь н о й к о м а н д е и в с е м у с п о р т и в н о м у с о о б щ е с т в у К у р с к а . В а ш е в н и м а н и е и з а б о т а о б у д у щ е м н а ш е г о р е г и о н а , о м о л о д ы х с п о р т с м е н а х - б е с ц е н н ы . Б л а г о д а р я в а м у н а с е с т ь в о з м о ж н о с т ь р а с т и и д о с т и г а т ь н о в ы х в ы с о т " , - г о в о р и т с я в з а я в л е н и и п р е с с - с л у ж б ы " А в а н г а р д а " . " В а ш а г о т о в н о с т ь в с е г д а п р и й т и н а п о м о щ ь , в а ш е и с к р е н н е е ж е л а н и е с д е л а т ь ж и з н ь н а ш и х р е б я т л у ч ш е - в с е э т о в д о х н о в л я е т н а с д в и г а т ь с я в п е р е д , н е с м о т р я н а л ю б ы е т р у д н о с т и . М ы з н а е м , ч т о м о ж е м р а с с ч и т ы в а т ь н а в а ш у п о д д е р ж к у в л ю б ы х н а ч и н а н и я х , и э т о п р и д а е т н а м с и л и у в е р е н н о с т и , с п а с и б о в а м з а т о , ч т о в ы н е о с т а е т е с ь р а в н о д у ш н ы м к с у д ь б а м к у р я н , з а в а ш у л ю б о в ь к с п о р т у и с т р е м л е н и е р а з в и в а т ь м о л о д е ж н ы й ф у т б о л . М ы в е р и м , ч т о б л а г о д а р я в а ш е й п о д д е р ж к е н а ш а к о м а н д а с т а н е т е щ е с и л ь н е е , а н а ш и р е б я т а д о с т и г н у т б о л ь ш и х у с п е х о в , м ы н а д е е м с я , ч т о о д н а ж д ы у в и д и м с я н а т р и б у н а х н а ш е г о с т а д и о н а и н а м а т ч а х Ю н о ш е с к о й ф у т б о л ь н о й л и г и , в е д ь в м е с т е м ы д е й с т в и т е л ь н о с м о ж е м п о б е д и т ь " , - д о б а в и л и в п р е с с - с л у ж б е к л у б а .

"Авангард" в 2025 году будет выступать во второй лиге дивизиона "Серебро". В 2018 году команда из Курска играла в финале Кубка России, где уступила "Тосно" из Ленинградской области со счетом 1:2.