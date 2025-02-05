Козлов высказался о начале карьеры в «Краснодаре»

Воспитанник санкт-петербургского «Зенита» Данила Козлов, ныне выступающий за «Краснодар», оценил свои выступления за «быков» в первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

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– Как описать твои полгода в «Краснодаре»? Нормальная адаптация? Провал, учитывая игру прошлой весной за «Балтику»?

– Точно не провал. Мне только исполнилось 20 лет, я сыграл немало в команде, которая лидирует в чемпионате. В конце первой части сезона я не сыграл в нескольких матчах, но до этого выходил почти всегда. Мне хочется играть больше, но пока всё нормально. Очень сложно прийти в «Краснодар» в 19 лет и сразу стать игроком старта. Уверен, у меня будет ещё много шансов, чтобы стать таким, — приводит слова Козлова Sports.ru.

Козлову 20 лет, за «Краснодар» универсальный игрок выступает с лета 2024-го. Ранее Данила играл за калининградскую «Балтику». В нынешнем сезоне молодой российский полузащитник провёл 21 матч по всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Козлова в € 2 млн. Действующий контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2029 года.