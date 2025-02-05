«Зенит» не сумел договориться с «Аль-Хилялем» о возвращении Малкома

Санкт-петербургский «Зенит» не смог договориться с саудовским «Аль-Хилялем» о возвращении нападающего Малкома, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на собственные источники. Ранее появилась информация, что бразильский футболист хочет вернуться в «Зенит».

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« В а р и а н т с в о з в р а щ е н и е м М а л к о м а в «Зенит» обсуждался, игрок хотел вернуться в Россию. Договориться об условиях трансфера с нынешним клубом не удалось», — приводит слова неназванного источника «РИА Новости Спорт».

Малком выступал за сине-бело-голубых с 2019 по 2023 год. Ранее футболист защищал цвета каталонской «Барселоны». Вместе с «Зенитом» бразилец четыре раза выигрывал чемпионат России, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. К «Аль-Хилялю» нападающий присоединился в июле 2023-го.