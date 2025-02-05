Президент РФС допустил возможность проведения матча сборных России и Турции

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что футболисты сборной России могут провести товарищеский матч с национальной командой Турции, но всё зависит от календаря.

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« Я у ж е г о в о р и л , ч т о м ы д а ё м к о м м е н т а р и и п о м а т ч а м с б о р н о й т о л ь к о т о г д а , к о г д а м ы д о г о в о р и л и с ь и п о д п и с а л и д о г о в о р . И г р а с к о м а н д о й Т у р ц и и т е о р е т и ч е с к и в о з м о ж н а , н о в с ё з а в и с и т о т к а л е н д а р я » , — п р и в о д и т с л о в а Дюкова ТАСС.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0). Ранее появилась информация, что сборная России летом может сыграть с Беларусью.