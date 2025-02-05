Агент Сильянова рассказал о переговорах «Локомотива» и «Зенита» по защитнику
Футбольный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Александра Сильянова, прокомментировал информацию о переговорах по возможному переходу футболиста в «Зенит».
«Локо» просил 7 миллионов евро и Коваленко за Сильянова? В такие детали я не посвящен, так как не присутствовал на переговорах. Данную информацию я, как и вы, узнал из СМИ. Однако, судя по всему, «Зениту» было озвучено что-то такое, что оказалось неприемлемым даже для питерцев. Клубы пообщались буквально пару дней, на этом все закончилось», – приводит слова Кузьмичева «Спрот-Экспресс».
Кузьмичев отметил, что «Динамо» не присылало официального предложения, но в ходе общения обозначило свою позицию, которая оказалась неприемлемой для руководства «железнодорожников».
Сильянов выступает за «Локомотив» с июля 2021 года. В текущем сезоне чемпионата Российской Премьер-Лиги он принял участие в 16 матчах, в которых отметился одной результативной передачей и получил две желтые карточки. Действующий контракт футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 6 млн евро.
Ранее появилась информация, что Сильяновым интересуются «Зенит» и «Динамо». Московский клуб предложил «железнодорожникам» 5 млн евро за 23-летнего защитника, а петербургская команда – 6 млн.