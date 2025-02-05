Агент Сильянова рассказал о переговорах «Локомотива» и «Зенита» по защитнику

Футбольный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Александра Сильянова, прокомментировал информацию о переговорах по возможному переходу футболиста в «Зенит».

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« Л о к о » п р о с и л 7 м и л л и о н о в е в р о и К о в а л е н к о з а С и л ь я н о в а ? В т а к и е д е т а л и я н е п о с в я щ е н , т а к к а к н е п р и с у т с т в о в а л н а п е р е г о в о р а х . Д а н н у ю и н ф о р м а ц и ю я , к а к и в ы , у з н а л и з С М И . О д н а к о , с у д я п о в с е м у , « З е н и т у » б ы л о о з в у ч е н о ч т о - т о т а к о е , ч т о о к а з а л о с ь н е п р и е м л е м ы м д а ж е д л я п и т е р ц е в . К л у б ы п о о б щ а л и с ь б у к в а л ь н о п а р у д н е й , н а э т о м в с е з а к о н ч и л о с ь » , – п р и в о д и т с л о в а К у з ь м и ч е в а « С п р о т - Э к с п р е с с » .

Кузьмичев отметил, что «Динамо» не присылало официального предложения, но в ходе общения обозначило свою позицию, которая оказалась неприемлемой для руководства «железнодорожников».

Сильянов выступает за «Локомотив» с июля 2021 года. В текущем сезоне чемпионата Российской Премьер-Лиги он принял участие в 16 матчах, в которых отметился одной результативной передачей и получил две желтые карточки. Действующий контракт футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 6 млн евро.

Ранее появилась информация, что Сильяновым интересуются «Зенит» и «Динамо». Московский клуб предложил «железнодорожникам» 5 млн евро за 23-летнего защитника, а петербургская команда – 6 млн.