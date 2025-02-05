«Манчестер Юнайтед» отправил защитника в аренду в ПСВ

Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласиа проведёт остаток сезона-2024/2025 в нидерландском «ПСВ Эйндховен» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

« 2 5 - л е т н и й и г р о к п р и с о е д и н и л с я к « к р а с н ы м » в 2 0 2 2 г о д у и п р о в ё л 3 9 м а т ч е й в у с п е ш н о м д е б ю т н о м с е з о н е , п р е ж д е ч е м п р о д о л ж и т е л ь н а я т р а в м а п р и в е л а к д л и т е л ь н о м у п е р е р ы в у в и г р е . П о с л е н а п р я ж ё н н о й р а б о т ы п о в о с с т а н о в л е н и ю с в о е й ф и з и ч е с к о й ф о р м ы М а л а с и а в е р н у л с я в с т р о й в н а ч а л е э т о г о с е з о н а , и и г р о к с б о р н о й Н и д е р л а н д о в п р о в ё л в о с е м ь м а т ч е й п о д р у к о в о д с т в о м Р у б е н а А м о р и м а . В с е в « Ю н а й т е д » ж е л а ю т Т и р е л л у в с е г о н а и л у ч ш е г о д о к о н ц а с е з о н а » , — н а п и с а н о в с о о б щ е н и и .