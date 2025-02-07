Пономарев назвал Рошу сильнейшим центральным защитником РПЛ

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев назвал защитника «армейцев» бразильца Виллиана Рошу сильнейшим в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит Vprognoze.ru.

« Ц С К А п р а в и л ь н о п о с т у п и л , ч т о н е с т а л о т п у с к а т ь Р о ш у в Е в р о п у . Н а с е г о д н я ш н и й д е н ь о н с и л ь н е й ш и й ц е н т р а л ь н ы й з а щ и т н и к в Р о с с и и . Б р а з и л е ц у м е е т х о р о ш о о б о р о н я т ь с я , а т а к о в а т ь и д е р ж а т ь и г р о к а » , — з а я в и л П о н о м а р е в .

29-летний Роша перешел в ЦСКА летом 2022 года из португальского «Портимоненсе». В текущем сезоне футболист принял участие в 18 матчах, в которых сделал три результативные передачи. Его контракт с армейской командой рассчитан до лета 2027 года.

Московский ЦСКА на зимнюю паузу в Российской премьер-лиге (РПЛ) ушел на шестом месте, в активе армейской команды 31 балл.

В статусе лидера первую часть чемпионата России завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Ранее ЦСКА отказался отпускать Рошу в Бразилию.