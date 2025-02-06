Агент Малкома рассказал, от чего зависит возвращение бразильца в «Зенит»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Аль-Хиляля» Малкома, поделился мнением о возможном возвращении футболиста в Россию.

« В о з в р а щ е н и е М а л к о м а в Р о с с и ю ? Н е м о г у о т в е т и т ь н а э т о т в о п р о с . Э т о з а в и с и т о т т о г о , з а к л ю ч и т л и «Зенит» сделку с «Аль-Хилялем», – приводит слова Гарсии «Спорт-Экспресс».

На этой неделе появилась информация, что Малком хотел вернуться в петербургский клуб, а «Зенит» рассматривал возможность трансфера, но не смог согласовать условия перехода с «Аль-Хилялем».

Малком перешел в «Зенит» в августе 2019 года из «Барселоны». Бразилец в составе петербургского клуба 4 раза становился победителем РПЛ, один раз завоевал Кубок России и четыре раза Суперкубок страны. В августе 2023 года «Зенит» объявил об уходе нападающего Малкома в клуб «Аль-Хилаль». Сообщалось, что сумма трансфера составила 60 млн евро. На данный момент интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 25 млн евро.