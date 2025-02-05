«Манчестер Сити» обратился в полицию из-за оскорблений в адрес футболистки.

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Клуб сообщил, что нападающая Хадиджа Шоу столкнулась с оскорблениями расистского и сексистского характера после поражения «горожан» от «Арсенала» (3:4) в воскресном матче женской Суперлиги.