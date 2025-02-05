Как стало известно «Матч ТВ», чемпион России и бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков присоединился к «Енисею» на сборе в Турции.

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Последним клубом в карьере 38‑летнего Глушакова были «Химки», которые расторгли контракт с футболистом в январе.

«Енисей» выступает в Первой лиге, после 21 тура команда из Красноярска, которую тренирует восьмикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Тихонов, набрала 27 очков и занимает десятое место.

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