Роналду - 40 лет. Фото главных достижений легенды футбола

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Игроки ФК "Манчестер Юнайтед" Руд ван Нистелрой и Криштиану Роналду с трофеем Кубок Англии по футболу, 2004 год
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Игроки ФК "Манчестер Юнайтед" Руд ван Нистелрой и Криштиану Роналду с трофеем Кубок Англии по футболу, 2004 год 
© legion-media.ru
Игрок ФК "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду с трофеем Лиги чемпионов УЕФА, 2008 год
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Игрок ФК "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду с трофеем Лиги чемпионов УЕФА, 2008 год 
© legion-media.ru
Криштиану Роналду с трофеем клубного чемпионата мира по футболу, 2008 год
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Криштиану Роналду с трофеем клубного чемпионата мира по футболу, 2008 год 
© legion-media.ru
Игрок ФК "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду с трофеем Английской Премьер лиги, 2009 год
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Игрок ФК "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду с трофеем Английской Премьер лиги, 2009 год 
© legion-media.ru

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Криштиану Роналду с трофеем Суперкубока УЕФА в составе мадридского "Реала", 2014 год
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Криштиану Роналду с трофеем Суперкубока УЕФА в составе мадридского "Реала", 2014 год 
© legion-media.ru
Криштиану Роналду целует «Золотую бутсу» — футбольную награду лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА, 2014 год
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Криштиану Роналду целует «Золотую бутсу» — футбольную награду лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА, 2014 год 
© legion-media.ru
Криштиану Роналду с «Золотым мячом» — награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football, 2015 год
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Криштиану Роналду с «Золотым мячом» — награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football, 2015 год 
© legion-media.ru
Криштиану Роналду с трофеем чемпионата Европы, 2016 год
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Криштиану Роналду с трофеем чемпионата Европы, 2016 год 
© legion-media.ru
Криштиану Роналду с трофеем Ла Лиги в составе мадридского "Реала", 2017 год
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Криштиану Роналду с трофеем Ла Лиги в составе мадридского "Реала", 2017 год 
© legion-media.ru

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Криштиану Роналду с трофеем итальянской Серии А в составе ФК "Ювентус", 2020 год
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Криштиану Роналду с трофеем итальянской Серии А в составе ФК "Ювентус", 2020 год 
© legion-media.ru

Одному из самых титулованных футболистов современности, Криштиану Роналду, исполнилось 40 лет. Юбилей спортсмен встретил в качестве форварда саудовского футбольного клуба «Аль-Наср», куда он перешел в конце 2022 года. При этом Роналду является не только маркетинговым лицом команды, но и продолжает забивать. Буквально два дня назад нападающий отметился дублем в матче азиатской Лиги чемпионов против футбольного клуба «Аль-Васл». Сейчас на счету португальца 923 гола в официальных матчах.

За долгую спортивную карьеру Криштиану Роналду стал обладателем невероятного количества трофеев и установил огромное число личных рекордов.

Он трижды становился чемпионом Англии (2007-2009) в составе футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», дважды выиграл чемпионат Испании (2012, 2017) в составе «Реала», дважды становился чемпионом Италии (2019, 2020), выступая за «Ювентус». В его активе есть трофеи Лиги чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, золотые медали чемпионата Европы, множество национальных кубков.

Роналду неоднократно признавался лучшим футболистом мира по различным версиям. Пять раз был удостоен «Золотого мяча» и четыре раза получал «Золотую бутсу».

Победный путь легендарного форварда — в галерее «Рамблера».