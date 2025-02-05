Одному из самых титулованных футболистов современности, Криштиану Роналду, исполнилось 40 лет. Юбилей спортсмен встретил в качестве форварда саудовского футбольного клуба «Аль-Наср», куда он перешел в конце 2022 года. При этом Роналду является не только маркетинговым лицом команды, но и продолжает забивать. Буквально два дня назад нападающий отметился дублем в матче азиатской Лиги чемпионов против футбольного клуба «Аль-Васл». Сейчас на счету португальца 923 гола в официальных матчах.

За долгую спортивную карьеру Криштиану Роналду стал обладателем невероятного количества трофеев и установил огромное число личных рекордов.

Он трижды становился чемпионом Англии (2007-2009) в составе футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», дважды выиграл чемпионат Испании (2012, 2017) в составе «Реала», дважды становился чемпионом Италии (2019, 2020), выступая за «Ювентус». В его активе есть трофеи Лиги чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, золотые медали чемпионата Европы, множество национальных кубков.

Роналду неоднократно признавался лучшим футболистом мира по различным версиям. Пять раз был удостоен «Золотого мяча» и четыре раза получал «Золотую бутсу».

Победный путь легендарного форварда — в галерее «Рамблера».