Легенда «Спартака» оценил скандальные слова Кокорина

Чемпион СССР в составе московского «Спартака» Евгений Ловчев оценил критику форвардом кипрского «Ариса» Александром Кокориным Российской премьер-лиги (РПЛ). Его комментарий приводит Sport24.

© Lenta.ru

« О б с у ж д а т ь К о к о р и н а н е х о ч у . О н у р о д . У р о д и п о ж и з н и , и в т о м и н т е р в ь ю . Э т о ч е л о в е к , п р и к о т о р о м н а ш ф у т б о л с т а л г о в н о м . И и м е н н о и з - з а т а к и х л ю д е й , к а к о н » , — з а я в и л л е г е н д а р н ы й и г р о к к р а с н о - б е л ы х .

При этом он признал, что без международных турниров российские клубы сдают в мастерстве. По мнению Ловчева, российский чемпионат стал упорнее, но не качественнее.

Ранее Кокорина пристыдил экс-футболист «Спартака» Павел Яковлев.

« Э т о н е п р а в и л ь н о . К о к о р и н п о л у ч и л в с е в ж и з н и в Р П Л » , — о т м е т и л о н .

28 января Кокорин раскритиковал уровень РПЛ, назвав чемпионат говном. По его словам, уже в 2019 году чувствовалось падение уровня турнира.