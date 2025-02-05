Личка хотел бы сохранить Бителло в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о будущем полузащитника команды Бителло. Чешский специалист признался, что хотел бы сохранить игрока в своей команде. Ранее появилась информация, что бразильский «Ботафого» отказался от сделки с московским «Динамо» по трансферу Бителло.

« Ч т о д е л а т ь с Б и т е л л о ? С н и м в с е н о р м а л ь н о . Я х о ч у , ч т о б ы о н о с т а л с я » , — п р и в о д и т с л о в а Л и ч к и « Р Б С п о р т » .

В нынешнем сезоне Бителло сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и 10 результативными передачами. «Динамо» по состоянию на сегодняшний день занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.