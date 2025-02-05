АПЛ надеется ввести полуавтоматическое определение офсайда до конца сезона

АПЛ надеется внедрить полуавтоматическое определение офсайда до конца сезона.

© Sports.ru

Изначально ожидалось, что технологию начнут использовать в октябре или ноябре, однако затем ее внедрение было отложено до зимы – пока АПЛ не будет «полностью удовлетворена».

ESPN отмечает, что, несмотря на обширные испытания и анализ системы в течение прошлого сезона, лига не уверена в абсолютной надежности технологии и не планирует использовать ее, пока не убедится в этом.