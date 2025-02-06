ЦСКА берет лучшего бомбардира Бразилии. А ведь его клуб отказался от продаж в Россию

Как армейцы купят нападающего Алеррандро, если «Ред Булл» не делает трансферы в РПЛ?

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ЦСКА близок к подписанию нападающего «Ред Булл Брагантино» Алеррандро. 25-летний игрок в случае завершения трансфера приедет в Россию в статусе лучшего бомбардира чемпионата Бразилии! Представитель агентства, ведущего дела футболиста, Карлос Майнберг Нето подтвердил эту информацию для «Чемпионата»:

« Д а , Алеррандро скоро пройдёт медосмотр для перехода в ЦСКА».

ЦСКА пытался подписать Алеррандро как минимум с начала этого года. Информация о переговорах армейцев по нападающему «Брагантино» появилась ещё в первые дни января. Тогда же инсайдер Вене Касагранде назвал и сумму, которую предложил московский клуб за трансфер – € 6 млн. Однако позже стало известно, что переход Алеррандро на грани срыва. Во-первых, у красно-синих появился конкурент в лице мексиканского «Крус Асуля», который активизировал переговоры по бразильскому бомбардиру. Кроме того, в борьбу за форварда вступила «Севилья». Сайт ABC Sevilla написал, что Алеррандро хочет перейти именно в севильский клуб, а не в ЦСКА, хотя там ему предлагают меньшую зарплату. Да и за трансфер «Севилья» якобы давала лишь € 5 млн.

Но зимнее окно в Европе закрылось, а Алеррандро так никуда и не ушёл. Зато вариант с ЦСКА остался актуальным. Московский клуб за это время решил вопрос со снятием трансферного бана ФИФА, поэтому готов наконец взбодрить покупками своего тренера Марко Николича. Серб не скрывал – он хочет усиления в атаку. Это и понятно, ведь в РПЛ из нападающих у армейцев забивал в первой части сезона только Тамерлан Мусаев.

Первый вопрос, родившийся в связи с покупкой Алеррандро, – как вообще ЦСКА собирается заключать сделку с «Брагантино». Ещё не забыта история лета 2023-го, когда сорвался трансфер Жуниньо Капишаба. Армейцы договорились о подписании левого защитника за те же € 6 млн, но руководство бразильского клуба в последний момент дало задний ход. В компании «Ред Булл» наложили вето на любой бизнес с Россией.

« В С М И р а с п р о с т р а н я е т с я н е в е р н а я и н ф о р м а ц и я о н е п р е д о с т а в л е н и и н а ш е й с т о р о н о й б а н к о в с к и х г а р а н т и й п о п л а т е ж у з а Ж у н и н ь о К а п и ш а б а , п о к о т о р о м у к л у б ы у ж е д о с т и г л и п р и н ц и п и а л ь н о й д о г о в о р ё н н о с т и . Э т о н е п р а в д а . Н а м в п и с ь м е н н о й ф о р м е с о о б щ и л и о б л о к и р о в к е т р а н с ф е р а с о с т о р о н ы а в с т р и й с к о г о г о л о в н о г о о ф и с а « Р е д Б у л л » , а о б с у ж д е н и я б а н к о в с к и х г а р а н т и й н е б ы л о в п р и н ц и п е » .

Капишаба остался в «Брагантино», где, к слову, и играет до сих пор. В чём же отличие трансфера Алеррандро? По информации, имеющейся у «Чемпионата», нападающий сам выкупит у бразильского клуба контракт за € 6 млн и после этого присоединится к ЦСКА. Собственно, по той же схеме армейцы брали Виктора Давилу. Интересная деталь: при самовыкупе Алеррандро должен ещё заплатить налог в размере 30%.

Пока будущий новичок ЦСКА занят сложными финансовыми операциями, познакомимся с ним. Алеррандро стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии сезона-2024, но если быть точным, то он поделил первое место в гонке снайперов с экс-нападающим «Зенита» Юри Алберто. Оба наколотили по 15 мячей. Всего же Алеррандро совершил 19 результативных действий в 34 матчах – также четырежды ассистировал партнёрам. Ещё одна важная деталь: центрфорвард выдал лучший сезон в карьере, выступая не за «Брагантино», а за «Виторию» из Баии на правах аренды.

Алеррандро перешёл в «Виторию» год назад – клуб усиливался под выступление в элите после возвращения из Серии В. Нападающий помог команде решить задачу по выживанию. «Витория» завершила сезон-2024 на 11-м месте. Причём обошла даже «Ред Булл Брагантино», который финишировал 16-м всего в двух очках от зоны вылета. В общем, в «Брагантино» наверняка пожалели, что отпустили бомбардира.

Сам же «Брагантино» покупал Алеррандро у воспитавшего его «Атлетико Минейро» ещё в январе 2020 года за € 3 млн. В команде «Ред Булл» нападающий за четыре сезона забил только 16 голов и сделал шесть голевых передач в 74 матчах Серии А. Алеррандро не получал такого доверия, на которое рассчитывал. Пару раз выбывал из-за травм, но они не были серьёзными. В общей сумме мышечные повреждения выводили форварда из строя на три месяца.

В «Витории» игра строилась на сильных качествах Алеррандро, и нападающий не подвёл. Он забил больше всех, а кроме того, стал лучшим в команде по количеству ударов (67) и попаданий в створ (32), вторым — по заработанным на себе фолам (46), третьим — по передачам под удар (33). При этом все свои 15 голов, включая четыре с пенальти, он забил из штрафной: 12 — правой ногой, два — левой и один — головой.

Вообще, по видео Алеррандро производит впечатление классического завершителя атак. Он хорошо открывается в штрафной соперника, грамотно играет на опережение, решает эпизод за счёт одного-двух касаний. Очевидно, забивать голы – это главное, что новичок ЦСКА умеет на поле. Высокий потенциал Алеррандро отмечали ещё в юношеских командах «Атлетико Минейро». Он был кандидатом в сборные Бразилии от U15 до U18, вызывался на сборы.

Поначалу у Алеррандро не пошло и в «Витории». По словам самого форварда, из-за того что у него возникли проблемы с дочерью – девочка попала в больницу и некоторое время провела в отделении интенсивной терапии. Но затем благодаря поддержке тренера Тьяго Карпини нападающий разыгрался.

« Я м н о г о р а б о т а л . Т р е н е р К а р п и н и п о г о в о р и л с о м н о й и с к а з а л н е с д а в а т ь с я . Я о к а з а л с я н а с к а м е й к е з а п а с н ы х в д в у х м а т ч а х , н о о б а р а з а в ы х о д и л н а з а м е н у и п о м о г а л к о м а н д е . Э т о б ы л о п р и н ц и п и а л ь н о в а ж н о д л я м е н я , ч т о б ы в е р н у т ь с я в с т а р т о в ы й с о с т а в » .

« Э т о и г р о к , ч ь и г о л ы я д е й с т в и т е л ь н о п р а з д н о в а л , – п р и з н а в а л с я , в с в о ю о ч е р е д ь , К а р п и н и . – Е м у о н и б ы л и о ч е н ь н у ж н ы . В о о б щ е , э т о п а р е н ь , к о т о р ы й м н о г о п о м о г а е т к о м а н д е и м н о г о г о т р е б у е т о т с е б я » .

Что может смущать в трансфере Алеррандро, так это то, что он пока звезда одного сезона. Но если бы таких сезонов было больше, то нападающий наверняка уехал бы в топ-лигу и за другие деньги. Риск объясним, и задача Николича – раскрыть форварда, как это сделал его коллега с фамилией, напоминающей фамилию тренера сборной России.