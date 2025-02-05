В «Енисее» прокомментировали вероятность подписания Глушакова

Спортивный директор «Енисея» Михаил Комков заявил «Матч ТВ», что Денис Глушаков тренируется с красноярской командой в Турции для поддержания формы, о полноценном контракте речи пока не идет.

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Ранее стало известно, что Глушаков в Турции тренируется вместе с «Енисеем». В среду 38‑летний футболист отметился голом в тренировочной игре, а его команда выиграла у «основы» красноярцев со счетом 3:0.

— Денис находится в Турции со своей супругой, он попросил потренироваться с «Енисеем». С утра он поучаствовал в тренировке, в игровом упражнении 10 на 10. Я не попал в состав, Денис меня вытеснил. У нас травмированы два футболиста, с Денисом получилось как раз набрать состав на две команды. Можно сказать, что Глушаков удачно проходил мимо, так и попал к нам (смеется).

— Как мастер выглядел на тренировке?

— Хорошо. Желание большое, видно, что он бы еще поиграл. По‑моему, он даже забил гол с добивания.

— Допускаете, что после такого клуб может подписать с ним контракт?

— На данный момент Денис просто попросил потренироваться для поддержания формы. О контракте пока речи не идет. Мы не проговаривали конкретный срок его нахождения с нами, он попросил несколько дней, а дальше посмотрим.

— Для молодежи это полезный опыт?

— Безусловно. Мастерство, класс, желание — все при нем. По меркам футбола Денис не молод, а тренируется с большим желанием. Пример для молодых ребят.

— Если дело дойдет до подписания контракта, Денис может вам помочь?

— Сложно сказать. Посмотрим, в каком он состоянии, а там будем думать. У нас более молодые футболисты на этой позиции, не хочется кого‑то убирать.

— ⁠Андрей Тихонов дал добро на тренировки?

— ⁠Да, они пообщались, поэтому Денис с нами.

— А в тренерский штаб?

— Сейчас там тоже заняты все вакансии, хотя такой опытный мастер может принести много пользы, — сказал Комков «Матч ТВ».

Последним клубом в карьере Глушакова были «Химки», которые расторгли контракт с футболистом в январе. «Енисей» выступает в Первой лиге, после 21 тура команда из Красноярска набрала 27 очков и занимает десятое место.

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