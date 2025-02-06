Экс-игрок «Краснодара»: «Зенит» очень богатый клуб, он превосходит всех в РПЛ

Бывший полузащитник «Краснодара», «Кубани» и московского «Динамо» Шарль Каборе считает, что санкт-петербургский «Зенит» является лучшей командой Российской Премьер-Лиги прямо сейчас. Каборе отметил, что по классу сине-бело-голубым нет равных в чемпионате России.

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– «Зенит» – многократный чемпион России, они тратят много финансов на трансферы. С ними реально бороться?

– Да, это очень богатый клуб. Это как сравнивать автомобили Peugeot и Ferrari – ну очень разные по классу и мощности. Так и «Зенит» классом превосходит все остальные клубы России, – приводит слова Каборе «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Локомотив» — пятый. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — «Зенит».