Месси стал лучшим футболистом в истории по версии FourFourTwo

Популярное британское издание FourFourTwo составило рейтинг 100 лучших футболистов в истории. Первое место в этом списке занял бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси. На второй строчке расположился экс-футболист сборной Бразилии Пеле. Замкнул тройку лидеров бывший игрок аргентинской национальной команды Диего Марадона.

Топ-10 лучших игроков в истории футбола по версии FourFourTwo: