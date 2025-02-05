В «Балтике» ответили на вопрос о будущем Талалаева

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал о позиции клуба в отношении главного тренера Андрея Талалаева. Калининградцы уверены, что будут продолжать сотрудничество с нынешним наставников в случае выхода команды в Российскую Премьер-Лигу. Измайлов отметил, что у Талалаева большой кредит доверия перед руководством.

— У вас есть уверенность в продолжении сотрудничества с Талалаевым в случае выхода в РПЛ?

— Конечно, есть. Это наш тренер, мы им довольны. Андрей Викторович показывает свой профессионализм, отдачу. Я считаю, что Талалаев уже неотъемлемая часть «Балтики», у него большой кредит доверия, — приводит слова Равиля Измайлова интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, Талалаев возглавил «Балтику» в сентябре 2024 года.