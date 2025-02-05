«МЮ» передумал сокращать бюджет ассоциации болельщиков-инвалидов

«Манчестер Юнайтед» не сократит бюджет ассоциации болельщиков-инвалидов.

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Ранее предполагалось, что 40 тысяч фунтов, ежегодно передаваемых Ассоциации болельщиков «МЮ» с ограниченными возможностями (MUDSA) могут попасть под сокращение в рамках стремления руководства высвободить деньги для улучшения первой команды.

Эти средства тратятся на проведение таких мероприятий, как рождественская вечеринка и день боулинга для группы, которая является одной из старейших ассоциаций болельщиков с ограниченными возможностями в Англии. Вечеринка «МЮ», на которой присутствуют и раздают автографы многие звездные игроки клуба, проводится с 1989 года.

Часть средств тратится на ежегодный ужин MUDSA, билеты на который субсидируются по цене 35 фунтов на человека и сопровождающего. MUDSA также сотрудничает с благотворительным фондом «Манчестер Юнайтед» для проведения общественных и спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями.

По информации Daily Mail, после изучения ситуации должностные лица решили не сокращать бюджет. Члены MUDSA должны были быть проинформированы о решении сегодня.

Вместе с тем, решение прекратить финансирование благотворительной организации для бывших игроков «Юнайтед» в размере 40 тысяч фунтов в год должно вступить в силу.