«Оренбург» объявил об уходе Мохаммада Горбани

23-летний иранский полузащитник Мохаммад Горбани переходит в эмиратский «Аль-Вахда» из «Оренбурга», сообщает пресс-служба российского клуба.

© Чемпионат.com

« С п а с и б о , М о х а м м а д ! У д а ч и и х о р о ш е й к а р ь е р ы ! » — г о в о р и т с я в з а я в л е н и и п р е с с - с л у ж б ы к л у б а в телеграм-канале.

Напомним, Горбани перешёл в «Оренбург» из иранского «Сепахана» в минувшем феврале. Всего в составе российского клуба полузащитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился четрыьмя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

«Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала восемь очков за 18 матчей.