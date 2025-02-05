Александр Мостовой назвал «Спартак» богатейшим клубом России.

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« С п а р т а к » – б о г а т е й ш и й к л у б Р о с с и и . И э т о к а с а е т с я н е т о л ь к о ф и н а н с о в ы х в о з м о ж н о с т е й . Т а к о г о к о л и ч е с т в а б о л е л ь щ и к о в п о в с е й с т р а н е , т а к о й б о г а т о й и с т о р и и н е т н и у о д н о г о д р у г о г о к л у б а . П о э т о м у с т р а н н о , к о г д а в к л у б е н е г о в о р я т н а п р я м у ю о з а д а ч и б ы т ь ч е м п и о н о м . Ц е л ь у « С п а р т а к а » д о л ж н а б ы т ь в с е г д а о д н а – п е р в о е м е с т о в т у р н и р н о й т а б л и ц е » , – с к а з а л б ы в ш и й и г р о к « С п а р т а к а » и с б о р н о й Р о с с и и .

По итогам осенней части сезона красно-белые занимают 3-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 37 очков в 18 туров. У лидирующх «Краснодара» и «Зенита» по 39 очков.